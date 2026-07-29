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تحالف سعودي أمريكي لبناء مصفاة عملاقة على البحر الأحمر

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بيروت - نادين الأحمد - رويترز – قال شركاء اتحاد “ميرا أويل”، الذي يضم شركات أمريكية وسعودية، اليوم إن الاتحاد ​يمضي قدما في خطط لإنشاء مصفاة متكاملة وممر ‌للتصدير في الخليج بتكلفة خمسة مليارات دولار.

ودخلت “إم دبليو جي جروب” ​لتطوير الطاقة، التي تتخذ من تكساس مقرا لها، ومكتب ⁠عائلة باتيل، وشركة “بي دبليو إس” وهي تابعة لمجموعة عبد ​الهادي عبد الله القحطاني وأولاده “إيه إتش كيو غروب” الصناعية ، المرحلة ​النهائية من عملية اختيار موقع المصفاة، التي ستبلغ طاقتها الإنتاجية 200 ألف برميل يوميا.

وضيق الاتحاد نطاق عملية اختيار الموقع إلى ​ثلاثة مواقع في دول الست. وذكرت ​الشركات أنه من المتوقع تأكيد الموقع المفضل بحلول نهاية عام 2026، ‌دون ⁠الإفصاح عن مواقع محددة.

وسترتبط المصفاة المتكاملة ببنية تحتية لموانئ المياه العميقة، ومرافق تخزين كبيرة للخام والمنتجات المكررة، ومرافق تصدير بحرية.

وقال اتحاد “ميرا أويل” إن المشروع المزمع ​يقع خارج ​مضيق هرمز ⁠ويهدف إلى توفير منصة تصدير قادرة على الوصول مباشرة إلى مسارات الشحن الدولية.

وسيتضمن ​مجمع الطاقة تقنيات تكرير موفرة للطاقة وأنظمة ​متطورة ⁠للتحكم في الانبعاثات.

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اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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