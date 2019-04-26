حقيقة خبر وفاة الشاعر خلف بن هذال العتيبي في السعودية اليوم

نشر نشطاء ومدونون في مواقع التواصل الاجتماعي، يوم الجمعة، أنباء تتحدث عن وفاة الشاعر السعودي العراقي خلف بن هذال العتيبي.

وأكدت مصادر مُطلعة، عدم صحة كل ما هو متداول حول وفاة شاعر الملوك "لقب خلف بن هذال العتيبي".

يذكر أن هذه الشائعة المرتبطة بوفاة الشاعر السعودي خلف بن هذال العتيبي تعود للمرة الخامسة، لتنتشر على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، للعام الرابع. حيث يعد "شاعر الملوك"، أحد أكثر الشعراء السعوديين الذين ارتبطت بحياتهم شائعة الوفاة.

خلف بن هذال الحافي الروقي العتيبي، شاعر سعودي، ويعد من أشهر الشعراء على المستوى الخليجي و لُقّب بشاعر الوطن - وشاعر الخليج - وشاعر الملوك.