ياسر رشاد - القاهرة - يلا شوت مباراة الهلال السعودي اليوم مباشر يوتيوب|يلا لايف بث مباشر مباراة الهلال والنصر الأسطورة،مباراة الهلال والنصر في ديربي الرياض، تصدرت مباراة الهلال والنصر محرك البحث «جوجل»، وذلك بسبب ترقب عشاق الكرة المصرية، للمواجهة القوية التي تجمع بين فريقي الهلال والنصرKضمن منافسات الجولة الخامسة عشر من الدوري السعودي للمحترفين «روشن».

يلتقي نادي الهلال السعودي اليوم مع غريمه نادي النصر علي ملعب استاد الملك فهد الدولي (Fahd) في ديربي الرياض المرتقب. يدخل الزعيم هذا اللقاء في مواجهة العالمي لتعزيز صدارته جدول ترتيب دوري روشن واستغلال عامل الأرض والجمهور في صالحه.

يتصدر نادي الهلال السعودي جدول مسابقة الدوري السعودي برصيد 38 جمعها من الفوز 12 مباراة وتعادلين وبسجل خالي من الهزائم. يأتي فريق النصر السعودي في المركز الثاني برصيد 34 نقطة حيث فاز في 11 مباراة وتعادل مباراة وهزم في مبارتين.

معلق مباراة النصر ضد الهلال

وأسند اللقاء للمعلق الرياضي مدحت شلبي، والمعلق فارس عوض للتعليق على المواجهة.

القنوات الناقلة لمباراة الهلال والنصر

قنوات SSC تنقل مباريات الدوري السعودي، وستنقل في بث مباشر مباراة الهلال والنصر.

بث مباشر مباراة الهلال والنصر

ويمكن مشاهدة مباراة الهلال والنصر في الدوري السعودي من خلال ترددات القنوات الناقلة التالية.

تردد قنوات SSC على نايل سات

التردد: 12523.

الاستقطاب: عمودي.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: 5/6.

تردد قنوات SSC على عرب سات

التردد: 12418.

الاستقطاب: عمودي.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: 5/6.

تشكيل الهلال المتوقع ضد النصر

ياسين بونو

محمد البريك- على البليهي- كاليدو كوليباري- سعود عبدالحميد

محمد كنو- سيرجي ميلينكوفيتش سافيتش- روبن نيفيش

ميشيل ديلجادو- مالكوم أوليفيرا- ألكسندر ميتروفيتش

