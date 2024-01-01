تعرف على موعد غلق نافذة الانتقالات الشتوية بعد التنسيق بين الدوريات الخمسة الكبرى

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد القرش:



أعلن الموقع الرسمي للدوري الإنجليزي فتح نافذة الانتقالات الشتوية بالتنسيق مع الدوريات الخمسة الكبرى الأوروبية، مع تحديد موعد غلقها في نفس الدوريات.



وتم التنسيق بين الدوريات الكبرى في أوروبا، وتحديد موعد إغلاق النافذة بعد محادثات بين الدوري الإنجليزي الممتاز، والدوري الألماني والإيطالي، والفرنسي ورابطة الدوري الإسباني لكرة القدم، والتوصل إلى غلق جميع النوافذ الشتوية في 1 فبراير.



وبعد فتح نافذة الانتقالات، كان أول تعامل بين مانشستر يونايتد وآينتراخت فرانكفورت، حيث انتقل فان دي بيك إلى الفريق الألماني على سبيل الإعارة حتى نهاية الموسم الجاري.



اقرأ أيضا..



"هالاند ونونيز"... كيف احتفل نجوم الدوري الإنجليزي برأس السنة؟ (صور)

محمد صلاح ينهى 2023 بتحقيقه رقمين قياسيين على مستوى الدوريات الخمسة الكبرى

تاريخ مواجهات ليفربول ضد نيوكاسل يونايتد في الدوري الإنجليزي