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تعرف على موعد غلق نافذة الانتقالات الشتوية بعد التنسيق بين الدوريات الخمسة الكبرى

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد القرش:


أعلن الموقع الرسمي للدوري الإنجليزي فتح نافذة الانتقالات الشتوية بالتنسيق مع الدوريات الخمسة الكبرى الأوروبية، مع تحديد موعد غلقها في نفس الدوريات.


وتم التنسيق بين الدوريات الكبرى في أوروبا، وتحديد موعد إغلاق النافذة بعد محادثات بين الممتاز، والدوري الألماني والإيطالي، والفرنسي ورابطة لكرة القدم، والتوصل إلى غلق جميع النوافذ الشتوية في 1 فبراير.


وبعد فتح نافذة الانتقالات، كان أول تعامل بين مانشستر يونايتد وآينتراخت فرانكفورت، حيث انتقل فان دي بيك إلى الفريق الألماني على سبيل الإعارة حتى نهاية الموسم الجاري.


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مروان الهواري

مروان الهواري

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

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