الامارات | أنشيلوتي يصدم البرازيل.. ريال مدريد فريقي الأخير

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح -

أكد كارلو أنشيلوتي بخصوص تجديد عقده مع ريال مدريد حتى 2026، أن "الملكي" سيكون آخر فريق يقوم بتدريبه، مبدياً سعادته بتحقيق حلم مواصلة قيادة "الميرينغي"، وموجهاً الشكر إلى الاتحاد البرازيلي لكرة القدم على الاهتمام بشأن التعاقد معه، وليستعيد جملة سبق وصرح بها بأن الريال سيكون آخر فريق يقوم بتدريبه.

صرح أنشيلوتي خلال مؤتمر صحافي عشية مواجهة ريال مايوركا: "سعيد للغاية بالتجديد، الأمر كان سهلاً للغاية، اتفقنا كطرفين على كل الأمور دون أي مشكلات أو شكوك، كان اتفاقاً سريعاً وأنا سعيد للغاية به ولمواصلة العمل كمدرب للريال لعامين آخرين".

وأضاف: "الريال سيكون آخر فريق أقوم بتدريبه، لا أعلم إذا كان 2026 سيكون آخر عام لي، لكني أؤكد بأنه آخر ناد سأدربه، متى سينتهي ذلك؟ لا أعلم، قد يكون في 2026 أو بعد ذلك، سيعتمد الأمر على مدى النجاحات التي سنحققها، أريد أن أصبح مدرباً حتى هذا العام، وأتمنى أن يستمر حتى 2028 لأنني أحب مدريد وأرغب في البقاء هنا".

كما وجه أنشيلوتي الشكر للاتحاد البرازيلي لكرة القدم، وخاصة إدنالدو رودريغيس، الذي أبدى رغبته في التعاقد معه عندما كان رئيساً للاتحاد.

وقال في هذا الصدد: "الجميع يعلم الأمر، هو حقيقة، وكذلك ريال مدريد يعلم بأنه كانت هناك اتصالات مع رئيس الاتحاد البرازيلي، إدنالدو رودريفيس، الذي أريد أن أشكره على الاهتمام والرغبة في قيامي بتدريب المنتخب البرازيلي".

واختتم: "هذا يجعلني أشعر بالفخر، لأن الأمر كله كان يعتمد على قرار ريال مدريد، كان واضحاً للجميع. في الأشهر الأخيرة لم يعد إدنالدو رئيساً للاتحاد، لكن التواصل استمر معه وأريد أن أشكره، في النهاية الأمور سارت كما أريد بقائي هنا".