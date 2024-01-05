شكرا لقرائتكم خبر عن كولر يطلب تقريراً عن لاعبى الأهلي فى أمم أفريقيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - طلب مارسيل كولر المدير الفني للأهلي من أخصائي التحليل بالفريق تقريراً شاملاً عن لاعبي المارد الأحمر في بطولة أمم أفريقيا التي تنطلق في كوت ديفوار يوم 13 يناير الجاري ، وكلّف المدرب السويسري معاونيه قبل بدء الإجازة الأخيرة للفريق بإعداد تقرير موسّع عن لاعبي الأهليفي المباريات الودية التي ستسبق أمم أفريقيا وخلال منافسات البطولة.

ويتواجد 7 لاعبين من الأهلى في قائمة مصر النهائية بأمم أفريقيا هم: "محمد الشناوى ومحمد عبد المنعم ومحمد هانى وإمام عاشور ومروان عطية وياسر إبراهيم ومحمود كهربا ، بجانب الثلاثي الأجنبي ، الجنوب أفريقي بيرسي تاو والمالي آليو ديانج والتونسي علي معلول حيث يتواجد الثلاثي مع منتخبات بلادهم في البطولة القارية.

ويعود الأهلي للتدريبات يوم 11 يناير الجاري بعدما حصل على إجازة طويلة بعد العودة من الإمارات الجمعة الماضية عقب الفوز ببطولة السوبر المصري بعد حصد برونزية مونديال الأندية بالسعودية.