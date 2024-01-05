شكرا لقرائتكم خبر عن كولر يطلب تقريراً عن لاعبى الأهلي فى أمم أفريقيا والان مع تفاصيل الخبر
ويتواجد 7 لاعبين من الأهلى في قائمة مصر النهائية بأمم أفريقيا هم: "محمد الشناوى ومحمد عبد المنعم ومحمد هانى وإمام عاشور ومروان عطية وياسر إبراهيم ومحمود كهربا ، بجانب الثلاثي الأجنبي ، الجنوب أفريقي بيرسي تاو والمالي آليو ديانج والتونسي علي معلول حيث يتواجد الثلاثي مع منتخبات بلادهم في البطولة القارية.
ويعود الأهلي للتدريبات يوم 11 يناير الجاري بعدما حصل على إجازة طويلة بعد العودة من الإمارات الجمعة الماضية عقب الفوز ببطولة السوبر المصري بعد حصد برونزية مونديال الأندية بالسعودية.
واتفق مسئولو الأهلي على تمديد وتعديل عقد كوكا عقب تألق اللاعب مع الأهلي في كأس العالم للأندية، خاصة أن اللاعب يؤدي ما عليه ويُعد أحد الأبناء المُجتهدين في قطاع الناشئين بالنادي، وفرض نفسه ليصعد للفريق الأول ويشارك ثم ينضم للمنتخب الوطني الأول.
وجاء النادي الأهلي فى المركز الثالث فى قائمة أكثر الأندية وقوفًا على منصات التتويج في بطولة كأس العالم للأندية، فمن بين 42 ناديًا صعدت لمنصات التتويج بالميداليات في البطولة، تصدر ريال مدريد القائمة برصيد 5 ميداليات كلها ميداليات ذهبية، ثم برشلونة الإسباني برصيد 4 ميداليات منها 3 ذهبيات وفضية واحدة، يليهما الأهلي 4 ميداليات برونزية، ثم بايرن ميونيخ وكورينثيانز برصيد ميداليتين ذهبيتين لكل منهما، وليفربول وتشيلسي ذهبية وفضية، وإنترناسيونال ذهبية وبرونزية، وريفر بليت وفلامنجو فضية وبرونزية، ومونتيري ميداليتان برونزيتان، فيما صعد 31 ناديًا لمنصات التتويج بالميداليات برصيد ميدالية واحدة.
يمكنكم متابعة أخبار مصر و العالم من موقع كلمتك عبر جوجل نيوز