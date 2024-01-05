شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس اتحاد السلاح : مدينة مصر الأولمبية بها صالة ممتازة لاستضافة البطولات المحلية والدولية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يرى عبد المنعم الحسينى رئيس اتحاد السلاح أن مدينة مصر الأولمبية بالعاصمة الإدارية الجديدة بها صالة ممتازة ساهمت فى نجاح البطولات الدولية و العالمية ، خاصة على صعيد رياضة السلاح .

و قال الحسينى فى تصريح لـ ”الخليج 365” ، أن اتحاد السلاح نظم عدد من البطولات المحلية و العالمية و أبرزها كأس العالم لسلاح الشيش رجال و سيدات العام الماضى على أرض مدينة مصر الأولمبية .

و أشار الحسينى إلى أن مدينة مصر الأولمبية ، فخر كبير للرياضة المصرية خاصة إنها ذات مواصفات عالمية سواء على صعيد الملاعب أو الصالات .

وتقام مدينة مصر الدولية للألعاب الأولمبية على مساحة 450 فدانا وتشمل استادا لكرة القدم، ويسع 90 ألف متفرج وصالة مغطاة تسع لـ 15 ألف متفرج وأخرى لـ 8 آلاف متفرج، تحتوى على مجمع حمامات سباحة أوليمبى .. ومجمعات تنس وإسكواش وفروسية ومستشفى للطب الرياضى، كما تحتوي على فنادق ومسرح مكشوف وملاعب مفتوحة وميادين للرماية والقوس والسهم.

وتعتبر مدينة مصر الدولية للألعاب الأولمبية أكبر مدينة أولمبية متكاملة ومقرها العاصمة الإدارية الجديدة وهى إحدى ثمار اهتمام الدولة المصرية والقيادة السياسية والرئيس عبد الفتاح السيسى الذى وجه بالاهتمام بتطوير البنية التحتية الرياضية والشبابية وفق أعلى المعايير والمواصفات الدولية لتشغيلها بأعلى كفاءة أمام استضافة الأحداث والفعاليات والبطولات العالمية والأفريقية.