شكرا لقرائتكم خبر عن أبطال الألعاب الأخرى يلتقطون "سيلفى" مع محمد صلاح فى مران المنتخب .. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حرص أبطال مصر والعالم من الرياضيين فى العاب المصارعة ورفع الاثقال والاسكواش والخماسي الحديث والسلاح والكاراتيه والتايكوندو ، في التقاط صور تذكارية مع محمد صلاح نجم فريق ليفربول الانجليزى وقائد منتخب مصر أثناء دعم المنتخب القومى لكرة القدم داخل استاد مصر بمدينة مصر الأولمبية بالعاصمة الإدارية الجديدة، وذلك من أجل دعم الفريق المصري لكرة القدم قبل خوض لاعبي منتخب مصر لكرة القدم بطولة كأس الامم الافريقية لكرة القدم .

وشارك محمد صلاح ، فى مران الفراعنة مساء اليوم استعدادا لبطولة أمم أفريقيا، التى تقام فى كوت ديفوار يوم 13 يناير الجارى.

وانضم محمد صلاح لمعسكر المنتخب مساء أمس الخميس، والذى يقام بمدينة مصر الأوليمبية بالعاصمة الإدارية الجديدة، لتكتمل بذلك القوة الضاربة لمنتخب مصر استعدادا للبطولة المرتقبة.

ويضع فيتوريا اليوم خطة الاستعداد لمباراة تنزانيا الودية، حيث يضع التشكيل الأقرب للمباراة، ويمنح لاعبيه التعليمات الفنية والتكتيكية الخاصة باللقاء الذى يعتبر بروفة أخيرة قبل البطولة القارية.

وجاءت القائمة النهائية للمنتخب بعد استبعاد أسامة جلال وكوكا وضم ياسر إبراهيم ومهند لاشين كالتالي : "حراسة المرمى: محمد الشناوى - أحمد الشناوى - محمد أبو جبل - محمد صبح، والدفاع : أحمد حجازى - محمد عبد المنعم - على جبر – ياسر إبراهيم - أحمد سامى - محمد هانى - عمر كمال عبد الواحد - أحمد فتوح - محمد حمدى، والوسط : حمدى فتحى - إمام عاشور - محمد الننى - مروان عطية - أحمد السيد زيزو – مهند لاشين - محمود حمادة، والهجوم : محمد صلاح - مصطفى فتحى - محمود تريزيجيه- عمر مرموش - مصطفى محمد - محمود كهربا، احمد حسن كوكا .