شكرا لقرائتكم خبر عن منتخب مصر يواصل الاستعدادات لكأس أمم أفريقيا بمشاركة محمد صلاح "فيديو وصور" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - واصل لاعبو منتخب مصر تدريباتهم الجماعية تحت قيادة البرتغالى روى فيتوريا التي أقيمت على ستاد مصر بالمدينة الأوليمبية في العاصمة الإدارية الجديدة استعدادا لبطولة كأس الأمم الأفريقية، التى تقام فى كوت ديفوار يوم 13 يناير الجارى بمشاركة جميع اللاعبين عقب أنضمام محمد صلاح نجم فريق ليفربول الانجليزى أمس للمعسكرلتكتمل بذلك القوة الضاربة للفراعنة استعدادا للبطولة المرتقبة.

وشهد مران اليوم حضور كل من أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة ومحمد يحيي، رئيس مجلس إدارة المتحدة للرياضة وأحمد دياب رئيس رابطة الأندية المصرية المحترفة وأعضاء مجلس إدارة الاتحاد المصرى لكرة القدم برئاسة جمال علام وبعض من الابطال في الألعاب الأخرى وذلك لدعم اللاعبين وتحفيزهم قبل خوض مباريات بطولة كأس الأمم الافريقية.

ويضع فيتوريا اليوم خطة الاستعداد لمباراة تنزانيا الودية، حيث يضع التشكيل الأقرب للمباراة، ويمنح لاعبيه التعليمات الفنية والتكتيكية الخاصة باللقاء الذى يعتبر بروفة أخيرة قبل البطولة القارية.

وجاءت القائمة النهائية للمنتخب بعد استبعاد أسامة جلال وكوكا وضم ياسر إبراهيم ومهند لاشين كالتالي : "حراسة المرمى: محمد الشناوى - أحمد الشناوى - محمد أبو جبل - محمد صبح، والدفاع : أحمد حجازى - محمد عبد المنعم - على جبر – ياسر إبراهيم - أحمد سامى - محمد هانى - عمر كمال عبد الواحد - أحمد فتوح - محمد حمدى، والوسط : حمدى فتحى - إمام عاشور - محمد الننى - مروان عطية - أحمد السيد زيزو – مهند لاشين - محمود حمادة، والهجوم : محمد صلاح - مصطفى فتحى - محمود تريزيجيه- عمر مرموش - مصطفى محمد - محمود كهربا، احمد حسن كوكا .