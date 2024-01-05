فيتوريا يوضح دور محمد صلاح في منتخب مصر ويعلق على تصريحات كلوب

علق البرتغالي روي فيتوريا المدير الفني لـ منتخب مصر على تصريحات يورجن كلوب مدرب ليفربول الذي تمنى فيها خروج منتخب الفراعنة مبكرًا من بطولة أمم إفريقيا 2023.

وقال فيتوريا في تصريحات صحفية: “لم أتابع تصريحات يورجن كلوب مدرب ليفربول، لكنها بكل تأكيد كانت على سبيل المزاح”.

وتابع: “أكررها لن أعد أحدا بالتتويج بك

أس الأمم الإفريقية المقبلة، ولكن هدفي هو الفوز في كل مباراة تلو الأخرى”.

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وعن دور محمد صلاح في منتخب مصر قال: “صلاح قائد عظيم يساعدنا كجهاز فني للمنتخب، احترافه أفاده كثيرًا وعقليته منفتحة ومتطورة بعد مسيرته في أوروبا”.

أما عن سبب اختيار مواجهة تنزانيا قال: “لأن الفوز بها سيكون دفعة معنوية كبيرة للاعبين قبل المشاركة في الكان”، مؤكدًا أن لا أحد يضمن المشاركة أساسيًا بالبطولة.

وستقام مباراة منتخب مصر الودية ضد تنزانيا يوم 7 يناير الجاري ضمن استعدادات الفراعنة للمشاركة في البطولة القارية التي ستنطلق يوم 13 يناير.