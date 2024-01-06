الامارات | «بن حمودة» ترعى طواف الإمارات وسباق «بايك أبوظبي غران فوندو»

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - التاريخ: 06 يناير 2024

أبوظبي - الإمارات اليوم

وقّع مجلس أبوظبي الرياضي وشركة «بن حمودة للسيارات» اتفاقية مدتها سنتان، ترعى بموجبها الأخيرة، طواف الإمارات للسيدات 2024، الذي يقام من 8–11 فبراير المقبل، ونسخة 2025، وطواف الإمارات 2024 من 19-25 فبراير المقبل، ونسخة 2025، وسباق بايك أبوظبي غران فوندو 2024 الذي يقام في ديسمبر المقبل ونسخة 2025 كذلك.

وُقعت الاتفاقية في مقر مجلس أبوظبي الرياضي، بحضور الأمين العام لمجلس أبوظبي الرياضي عارف العواني، ومدير المبيعات والتسويق في شركة «بن حمودة للسيارات» أيمن البيجاوي.

وبموجب الاتفاقية تصبح سيارة شيفروليه كابتيفا السيارة الرسمية لطواف الإمارات للسيدات وطواف الإمارات، حيث ستقدم «بن حمودة للسيارات» 90 سيارة لدعم فعاليات وأحداث الاستحقاقين المرتقبين خلال فبراير القادم، كما ترعى رسمياً القميص الأسود في طواف الإمارات، وتستحوذ أيضاً على مسمى سباقين مجتمعيين يحدد تاريخهما لاحقاً.