7 ملايين جنيه إسترليني تهدد رغبة هندرسون في الرحيل عن الدوري السعودي

فجرت تقارير صحفية بريطانية، مفاجأة بخصوص مستقبل جوردان هندرسون، لاعب الاتفاق السعودي، ورغبته في العودة إلى الدوري الإنجليزي.

وكان هندرسون، قد انضم إلى صفوف الاتفاق السعودي خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية، قادمًا من ليفربول بقيمة 12 مليون جنيه إسترليني.

ويرغب هندرسون في العودة إلى الدوري الإنجليزي، ولكن 7 ملايين جنيه إسترليني، تهدد رحيله عن الدوري السعودي بعد 6 أشهر فقط.

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وطبقًا لصحيفة “ديلي ميل” البريطانية، فإن هندرسون سيفكر بجدية في أي عروض يتلقاها خلال الميركاتو الشتوي الجاري للرحيل عن الاتفاق.

وأوضحت أن هندرسون يكافح من أجل الاستقرار في السعودية، ولكن تفاقمت مشاكله بسبب المستوى الضعيف للفريق، بالإضافة إلى أن مستقبل مدربه ستيفن جيرارد، بات مهددًا.

وأشارت الصحيفة إلى أن هندرسون أخبر زملائه في الفريق أنه يدرس خياراته خلال العطلة الشتوية للدوري السعودي للمحترفين، وقد يفكر في تخفيض راتبه وشطب الملايين من الضرائب إذا تلقى عرضًا مغريًا من الدوري الإنجليزي.

وأفادت بأن هندرسون يحصل على راتب في الاتفاق يبلغ 700 ألف جنيه إسترليني أسبوعيًا، والإعفاء من الضرائب لا ينطبق عليه إلا في حال التزم بأول عامين من عقده.

واختتمت، بسبب قانون الضرائب في السعودية يتم تطبيق ضريبة دخل ثابت بنسبة 20 في المائة، ولذلك إذا ركب هندرسون بعد6 أشهر سيدفع فاتورة ضريبية تبلغ حوالي 7 ملايين جنيه إسترليني.