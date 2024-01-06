تشكيل ريال مدريد الرسمي لمواجهة أراندينا في كأس ملك إسبانيا

أعلن الجهاز الفني لفريق ريال مدريد بقيادة كارلو أنشيلوتي التشكيل الرسمي لفريقه لملاقاة أراندينا ضمن منافسات بطولة كأس ملك إسبانيا 2023 – 2024.

وستقام مباراة ريال مدريد ضد أراندينا في تمام العاشرة والنصف مساء اليوم السبت، على ملعب “المونتسيلو” ضمن منافسات كأس ملك إسبانيا.

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ويشهد تشكيل ريال مدريد مشاركة أردا جولر أساسيًا أمام أراندينا، فيما يتواجد بيلينجهام على مقاعد بدلاء الملكي، بينما يغيب البرازيلي فينيسيوس جونيور عن المباراة.

وجاء تشكيل ريال مدريد لمواجهة أراندينا كالآتي:

حراسة المرمى: كيبا. الدفاع: توبياس- كاريو- ناتشو- فران جارسيا. الوسط: نيكو باز- داني سيبايوس- إدوارد كامافينجا- أردا جولر. الهجوم: براهيم دياز- خوسيلو.

الجدير بالذكر أن ريال مدريد توج بكأس ملك إسبانيا للمرة الـ20 فى تاريخه في الموسم الماضى، على حساب منافسه أوساسونا، بالفوز عليه في النهائي 2-1.