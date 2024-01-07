شكرا لقرائتكم خبر عن النني يتصدر قائمة أكثر 10 لاعبين مشاركة مع المنتخب وصلاح وصيفا.. إنفو جراف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعتلى محمد الننى، لاعب أرسنال الإنجليزى، قائمة أكثر اللاعبين مشاركة مع منتخب مصر قبل انطلاق أمم أفريقيا 13 يناير الجارى، المقرر إقامتها فى كوت ديفوار.

وشارك محمد الننى مع منتخب مصر فى 94 مباراة، حتى الآن، متفوقا على محمد صلاح نجم ليفربول الإنجليزى الذى يأتي وصيفا له بـ93 مباراة.

ونستعرض أكثر 10 لاعبين مشاركة مع المنتخب..

محمد الننى 94 مباراة

محمد صلاح 93 مباراة

أحمد حجازى 83 مباراة

محمود تريزيجيه 65 مباراة

محمد الشناوى 52 مباراة

على جبر 39 مباراة

أحمد سيد زيزو 35 مباراة

حمدى فتحى 35 مباراة

مصطفى محمد 32 مباراة

أحمد حسن كوكا 31 مباراة

ويخوض منتخب مصر الأول لكرة القدم، بقيادة البرتغالي روي فيتوريا، فى السادسة مساء اليوم الأحد، مباراة ودية أمام منتخب تنزانيا باستاد القاهرة الدولى، فى البروفة الأخيرة استعدادا لكأس الأمم الأفريقية 2024 التي تستضيفها كوت ديفوار وتنطلق 13 يناير الجاري.

ويدفع فيتوريا فى مباراة اليوم بمعظم لاعبي التشكيل الأساسي لتجربة بعض الجمل الفنية قبل البطولة، بجانب الاطمئنان على بعض اللاعبين العائدين من الإصابات أو البعيدين عن المشاركة، مثل أحمد حجازي ومحمد النني وأحمد فتوح وعمر كمال عبد الواحد، على أن يمنح الفرصة لعدد كبير من اللاعبين فى الشوط الثاني، والأقرب أن يشارك محمد صلاح نجم ليفربول فى الشوط الثاني.

وفضل فيتوريا مواجهة منتخب تنزانيا، الذى يعتبر من المنتخبات صاحبة التصنيف الثاني داخل أفريقيا، خوفاً على اللاعبين من الإصابات والإجهاد قبل البطولة، لذا فضل تجربة وتجهيز اللاعبين من خلال بوابة تنزانيا.