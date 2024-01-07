اخبار الرياضه

"تمنيات بالموت".. لاعب فيرونا يرد على رسائل الجمهور بعد إهدار ركلة جزاء أمام الإنتر

0 نشر
0 تبليغ

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد القرش:

تلقى المهاجم المهاجم الفرنسي توماس هنري لاعب نادي هيلاس فيرونا، تمنيات بالموت له ولعائلته، عقب إهداره ركلة جزاء في آخر دقيقة بمباراة فوز إنتر ميلان على فيرونا بنتيجة 2-1.

وعقب المباراة نشر توماس عبر حسابه الرسمي على منصة "إنستجرام" صورة له أثناء المباراة، وعلق: "إلى كل الذين يعتقدون أنهم يعرفون كرة القدم أفضل من أي شخص آخر، ويهينون عائلتي ويتمنون الموت لي ولهم، أتمنى أن تجدوا السلام في يومكم".

وأضاف: "الأخطاء جزء من وبالتالي سأستمر في العمل لأكون أفضل، يوم تفوز، ويوم تخسر، هذه هي حياتي كلاعب كرة قدم، وأنا فخور لأنني تمكنت من تسجيل هدفي الثالث بعد العودة من إصابة تمزق الأربطة".

View this post on Instagram

https://www.instagram.com/p/C1xDUQZqEqA/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading

الجدير بالذكر أن المهاجم الفرنسي سجل هدف نادي هيلاس فيرونا الوحيد خلال الخسارة من إنتر ميلان 2-1، على ملعب جوزيبي مياتزا.

اقرأ أيضا..

موعد مباراة أرسنال ضد في كأس الاتحاد الإنجليزي والقناة الناقلة

جود بيلينجهام يشارك مدفأة مع حامل الكرات (صور وفيديو)

"فاتورة بـ900 جنيه إسترليني".. تياجو سيلفا يحتفل مع عائلته بالفوز على بريستون (صورة)

الكلمات الدلائليه
احمد سعيد

احمد سعيد

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا