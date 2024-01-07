"تمنيات بالموت".. لاعب فيرونا يرد على رسائل الجمهور بعد إهدار ركلة جزاء أمام الإنتر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد القرش:

تلقى المهاجم المهاجم الفرنسي توماس هنري لاعب نادي هيلاس فيرونا، تمنيات بالموت له ولعائلته، عقب إهداره ركلة جزاء في آخر دقيقة بمباراة فوز إنتر ميلان على فيرونا بنتيجة 2-1.

وعقب المباراة نشر توماس عبر حسابه الرسمي على منصة "إنستجرام" صورة له أثناء المباراة، وعلق: "إلى كل الذين يعتقدون أنهم يعرفون كرة القدم أفضل من أي شخص آخر، ويهينون عائلتي ويتمنون الموت لي ولهم، أتمنى أن تجدوا السلام في يومكم".

وأضاف: "الأخطاء جزء من الرياضة وبالتالي سأستمر في العمل لأكون أفضل، يوم تفوز، ويوم تخسر، هذه هي حياتي كلاعب كرة قدم، وأنا فخور لأنني تمكنت من تسجيل هدفي الثالث بعد العودة من إصابة تمزق الأربطة".

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الجدير بالذكر أن المهاجم الفرنسي سجل هدف نادي هيلاس فيرونا الوحيد خلال الخسارة من إنتر ميلان 2-1، على ملعب جوزيبي مياتزا.

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