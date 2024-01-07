"دون صلاح".. ليفربول يفوز على أرسنال ويعبر للدور الرابع من الكأس

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد القرش:

انتهت أحداث المباراة التي أقيمت بين أرسنال وليفربول، اليوم الأحد، ضمن مباريات كأس الاتحاد الإنجليزي، في تمام

الساعة الـ 6.30 مساء بتوقيت مصر.

وفاز ليفربول على منافسه أرسنال بنتيجة 2-0، في المباراة التي أقيمت على ملعب الإتحاد.

سجل هدف ليفربول الأول، جاكوب كيور "هدف ذاتي" في

الدقيقة 80 من زمن شوط المباراة الثاني.

سجل هدف ليفربول الثاني، لويس دياز في الدقيقة 95 من زمن شوط المباراة الثاني.

وبذلك الفوز، تأهل ليفربول إلى الدور الرابع من كأس الاتحاد الإنجليزي.

الجدير بالذكر أن لاعب الريدز محمد صلاح غاب عن مواجهة اليوم بسبب انضمامه لمعسكر منتخب مصر استعدادا لبطولة

كأس الأمم الإفريقية 2023.

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