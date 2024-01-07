ليفربول ينهي عقدة عمرها 60 عامًا أمام أرسنال في كأس الاتحاد الإنجليزي

حقق فريق ليفربول فوزًا ثمينًا على حساب نظيره أرسنال في المباراة التي جرت بين الفريقين مساء الأحد، ضمن منافسات دور الـ64 لبطولة كأس الاتحاد الإنجليزي.

وتغلب ليفربول على نظيره أرسنال 2-0، ليتأهل بشكل رسمي إلى دور الـ32 من بطولة كأس الاتحاد الإنجليزي في الموسم الحالي 2023 – 2024.

ووفقًا لما ذكرته شبكة “أوبتا” المتخصصة في إحصائيات كرة القدم إن ليفربول حقق أول انتصار له على حساب نظيره أرسنال في كأس الاتحاد الإنجليزي منذ 60 عامًا، وتحديدًا منذ فبراير 1964.

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وجاءت ثنائية “الريدز”، عن طريق جاكوب كيويور لاعب آرسنال بالخطأ في مرماه، وأضاف لويس دياز الهدف الثاني للريدز في الدقيقة الخامسة من الوقت بدل الضائع.

ولم يشارك نجمنا المصري محمد صلاح في مباراة اليوم بسبب تواجده مع منتخب مصر استعدادًا للمشاركة في نهائيات بطولة أمم إفريقيا 2023.

ينتظر فريق ليفربول مباراة اخرى حاسمة أمام نظيرة فولهام في كأس رابطة الأندية الإنجليزية المحترفة “كاراباو” يوم الأربعاء 10 يناير.