كلوب يتغنى بلاعبي ليفربول بعد الفوز على آرسنال في كأس الاتحاد الإنجليزي

أعرب يورجن كلوب، المدير الفني لنادي ليفربول، عن رضاه الكبير عن أداء لاعبي فريقه أمام آرسنال اليوم الأحد بكأس الاتحاد الإنجليزي.

وقال كلوب في تصريحات لـ «بي بي سي سبورت»، عقب تأهل ليفربول للدور الرابع من كأس الاتحاد: “أنا فخور للغاية. إنها قرعة صعبة للغاية. ربما كانت أصعب القرعة التي كان من الممكن أن نواجهها”.

وأضاف: “مع كل الأشياء التي كان علينا التفكير فيها للمجيء إلى هنا، كان تشكيل أرسنال مختلفًا بعض الشيء، لقد تغيرنا قليلاً في الشوط الأول. كنا في المباراة بالفعل في الشوط الثاني. سجلنا الأهداف وأشركنا اللاعبين الناشئين. قاتلنا لمدة 95 دقيقة. لدينا الآن عطلة شتوية .

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وعن التغييرات بين الشوطين أوضح: “كان من الواضح أنه ستكون هناك تغييرات. اليوم وافق اللاعبين على ذلك ويمكننا إجراءها. ليس كثيرًا. في النهاية تأهلنا. أنا سعيد حقًا وفخور بأننا تمكنا من الفوز بهذه المباراة. كان بإمكان أرسنال الفوز بها دون أدنى شك. لقد أنهيناها وتحدث ذلك عن شخصية اللاعبين”.

وعن ترينت ألكسندر أرنولد أردف كلوب: “إنه هدف في مرماه، أليس كذلك؟ مثل الركلة الحرة ضد فولهام. يا لها من مباراة لعبها بالمناسبة في جميع المراكز التي لعبها. ترى كفاءته في التعامل مع الكرة. كان بإمكاننا تسجيل هدف ثانٍ قليلاً، في وقت سابق بهجمة أو اثنتين من الهجمات المرتدة حيث كان من الممكن أن نرى التمريرة في وقت سابق. أردنا بشدة تجنب التعادل. الآن ليس علي اتخاذ أي قرارات وهو أمر جيد”.

وعن إبراهيما كوناتي واصل كلوب في حديثه: “كان أداء الشريك الجديد كوانساه جيدًا أيضًا. جو جوميز، هيا. لقد كان الأمر صعبًا حقًا. حدثت الكثير من الأشياء الجيدة اليوم. من المهم حقًا أن تحصل على هذا النوع من النتائج المختلفة. أنت لا تزال في اللعبة ويمكنك التقدم في الشوط الثاني”.

وعن فيرجيل فان دايك استكمل: “أعتقد أن مباراة الليلة ساعدته أيضًا في استكمال تعافيه”.

وأتم: “بالنسبة لهذه الليلة، عظيم. الأربعاء هو المباراة التالية ثم بضعة أيام راحة. علينا أن نتخذ خطوات إذا كنت تريد أن نكون حيث نحن وحول تلك المنطقة، فيجب علينا اتخاذ خطوات طوال الوقت. لم تكن مباراة سهلة للاستمتاع بها في الشوط الأول”.