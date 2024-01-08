"بنزيما أكثرهم فاعلية".. ماذا قدم ثلاثي نجوم الدوري السعودي قبل رغبتهم في الرحيل؟

محمد اسماعيل - القاهرة - أشارت تقارير صحفية عالمية بوجود نية لعدد من نجوم النسخة الحالية من الدوري السعودي في الرحيل عن المسابقة بعد أشهر قليلة من الانضمام لأنديتهم.

ويستعرض الخليج 365 أرقام ثلاثة نجوم أٌثير الحديث عن رحيلهم بعد أشهر من انضمامهم للدوري السعودي:

1) هندرسون

وشارك هندرسون الذي انضم لصفوف الاتفاق من ليفربول في 17 مباراة بالدوري السعودي صنع خلالها 4 أهداف خلال 1528 دقيقة لعب.

وخاض لاعب الوسط المدافع في مباراتين بكأس الملك صنع خلالهما هدفاً في 199 دقيقة لعب.

موقع "Football London"، الإنجليزي أوضح أن نادي تشيلسي في بلاده من المهتمين بضم الدولي صاحب الـ 33 عاماً حال رحيله عن الدوري السعودي.

2) فيرمينو

موقع "talkSPORT" كشف عن وجود رغبة لدى النجم البرازيلي بصفوف أهلي جدة فيرمينو في مغادرة الدوري السعودي؛ حيث يتواجد على رادار نادي شيفيلد يونايتد الإنجليزي المملوك للأمير السعودي عبدالله بن مساعد.

صاحب الـ 32 عاماً شارك مع الأهلي في 17 مباراة بالدوري السعودي؛ حيث سجل 3 أهداف وصنع هدفين لزملائه في 989 دقيقة لعب. وشارك كذلك المهاجم الدولي في مباراتين ببطولة كأس الملك صنع خلالهما هدفًا في 171 دقيقة لعب.

3) كريم بنزيما

تتضارب التقارير حول مصيره مع اتحاد جدة ورغبته في الاستمرار من عدمها ولكنه حتى الآن شارك في 15 مباراة بالدوري السعودي سجل خلالها 9 أهداف وصنع 5 لزملائه في 1235 دقيقة لعب، كما شارك في مباراتين بكأس العالم للأندية سجل خلالهما هدفين في 180 دقيقة لعب.

وشارك اللاعب الذي انضم من صفوف ريال مدريد في الصيف الماضي في مباراتين بدوري أبطال آسيا لم يُسجل خلالهما أي هدف في 180 دقيقة كما شارك في مباراة بكأس الملك سجل خلالها هدفًا في 90 دقيقة