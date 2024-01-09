أنشيلوتي عن ديربي السوبر الإسباني: مواجهة أتلتيكو مدريد ليست للثأر

كشف الإيطالي كارلو أنشيلوتي المدير الفني لنادي ريال مدريد، عن كواليس استعدادهم لخوض ديربي مدريد ضد نظيره أتلتيكو في كأس السوبر الإسباني.

وقال أنشيلوتي عن المباراة:” مواجهة الدوري آذتنا كثيرًا، ولكننا تمكننا من إصلاح الأمر، غدًا يمكن أن نكون أفضل من المواجهة التي خسرناها أمام أتلتيكو مدريد، لكنها ليست ثأرًا”.

وأضاف:” سنحاول أن نقدم أقصى ما لدينا لتحقيق الفوز، فريقنا جيد ويأتي برغبة وحماس إلى هنا، وستكون مواجهة تنافسية كبيرة أمام فريق يتمتع بجودة جيدة جدًا في الدفاع والهجوم”.

وعن مقارنته بـ سيميوني، قال: “دييجو هو الشخصية المثالية لـ أتلتيكو مدريد، أنا أقوم بعملي في ريال مدريد، ولو لم أكن جيدًا، لا يمكن أن أستمر في ريال مدريد طوال هذه المدة “.

وواصل أنشيلوتي:” علاقتي بـ سيميوني بها الكثير من الاحترام، منذ أن كان لاعبًا في لاتسيو وسجل في مرمى يوفنتوس وكنت أدرب يوفنتوس، مما سمح للاتسيو للفوز باللقب، في مدريد نحن جيران، وكثيرًا ما نلتقي”.

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وأشاد بنجم الريال: “فيدي لاعب متكامل، يمكنه اللعب في مركز الجناح ووسط الملعب في نفس الوقت، من النادر أن تجد لاعبًا مثله، نحن محظوظون بتواجده معنا، بكثير من التواضع، وبالنسبة لي أفضل اللاعب المتواضع على اللاعب المغرور”.

واختتم:” مواجهة أتلتيكو معقدة، لا أحب اللعب ضدهم، لكنني أعتقد أنهم أيضًا لا يريدون مواجهتنا دائمًا، لكن أعتقد أن الأمور ستكون جيدة للمشجع المُحايد”.