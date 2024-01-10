لاعب منتخب غانا: صلاح لاعب عظيم وأحد أفضل المهاجمين في العالم

محمد اسماعيل - القاهرة - قال إينياكي ويليامز لاعب منتخب غانا، إنه أتيحت له الفرصة للاعب ضد محمد صلاح في مناسبتين كلاهما كانتا مباريات ودية، مؤكدًا أن صلاح لاعب عظيم أحد أفضل المهاجمين في العالم.

وأضاف "ويليامز" في تصريحات تلفزيونية لفضائية "أون تايم سبورتس"، مساء الثلاثاء، أن صلاح قدم مواسم رائعة مع ليفربول، وأصبح رمزًا في إنجلترا وقاد مصر إلى نهائي أمم أفريقيا، لكنه في النهائي خسروا أمام السنغال بركلات الترجيح.

وأوضح أن منتخب غانا سيلعب أمام مصر في الجولة الثانية من دور المجموعات في كأس أمم أفريقيا، لافتًا إلى أن هذه المباراة ستحدد هل سنتاهل لدور الـ16 ونحن في المركز الأول أم الثاني في المجموعة الثانية.

وأشار إلى أن غانا لم تتجاوز دور المجموعات في النسخة الماضية من كأس أمم أفريقيا في الكاميرون، لذا يجب علينا، اجتياز مرحلة المجموعات انه الهدف الاساسي،وستكون ضربة قوية لنا اذا لم نتمكن من القيام بذلك، مؤكدًا أن أي نتيجة سيئة ستحدث ستؤدي إلى إقصاء المنتخب الغاني من بطولة أفريقيا.

وأكد أنه نعم يجب علينا اجتياز مرحلة المجموعات والوصول الى ربع النهائي، على الأقل سيكون هذا هدفا حقيقيا وقابل للتحقيق إلى حد ما.

ورشح إينياكي ويليامز لاعب منتخب غانا، منتخبي السنغال والمغرب للتتويج بكأس أمم أفريقيا هذا العام.

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