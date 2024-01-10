الليلة.. ليفربول يواجه فولهام بنصف نهائي كأس رابطة المحترفين الإنجليزية

ياسر رشاد - القاهرة - يتقابل فريق الكرة الأول بنادي ليفربول الإنجليزي أمام نظيره فولهام، فى المباراة التى تجمع بين الفريقين ضمن منافسات النسخة الحالية من بطولة كأس رابطة المحترفين الإنجليزية.

وتمكن فريق ليفربول من حجز بطاقة التأهل لنصف نهائي كأس الرابطة الإنجليزية، بعد تحقيق انتصارا كبيرا على نظيره وست هام يونايتد، بخمسة أهداف مقابل هدف، فى المباراة التى جمعتهما على ملعب "أنفيلد"، ضمن منافسات دور ربع نهائي البطولة للموسم الحالي.

وتقرر اقامة مباراة ليفربول ضد فولهام، في تمام العاشرة مساء اليوم، الثلاثاء، بتوقيت القاهرة، على ملعب "آنفيلد" معقل الريدز، في ذهاب الدور نصف النهائي لبطولة كأس كاراباو بالموسم الجارى 2023-2024.