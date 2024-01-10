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تشكيل أتلتيكو مدريد أمام ريال مدريد .. موراتا وجريزمان في الهجوم

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ياسر رشاد - القاهرة - أعلن المدير الفني الأرجنتيني دييجو سيميوني تشكيل فريق أتلتيكو مدريد الأساسي الذي سيبدأ به مواجهة غريمه التقليدي ، في المباراة التي ستجمع بينهما بعد قليل على ملعب الأول بارك في المملكة العربية ببطولة كأس السوبر الإسباني.

وجاء تشكيل أتلتيكو مدريد للمباراة كالأتي :

حراسة المرمى: يان أوبلاك

الدفاع: ماركوس يورينتي، ستيفان سافيتش، جوزيه ماريا خيمينيز، ماريو هيرموسو، صامويل لينو

الوسط: رودريجو دي بول، كوكي، ساؤول نيجويز

الهجوم: ألفارو ، أنطوان جريزمان

المباراة ستنطلق في تمام الساعة 9:00 مساءً بتوقيت القاهرة، وستذاع عبر قناة SSC1 HD بصوت المعلقين علي سعيد الكعبي و رؤوف خليف.

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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