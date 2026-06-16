السعودية وإيران تؤكدان مواصلة جهود تحقيق الاستقرار في المنطقة

واستعرض الطرفان مستجدات الأوضاع الإقليمية، وأهمية مواصلة الجهود المشتركة لتحقيق استقرار دائم ومستدام في المنطقة.
وتلقّى وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان، اتصالًا هاتفيًّا من نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية وشؤون المغتربين في المملكة الأردنية الهاشمية أيمن الصفدي. واستعرض الوزيران خلال الاتصال المستجدات في المنطقة، وبحثا عددًا من الموضوعات التي تهم البلدين.
وكان رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف قد وجه الشكر إلى القيادة في المملكة العربية السعودية على مساهمتها المهمة في الجهود التي أفضت إلى التوصل لاتفاق سلام بين الولايات المتحدة وإيران. وأضاف أن الوسطاء سيعقدون خلال الأسبوع الجاري سلسلة من الاجتماعات التمهيدية تمهيدًا للمحادثات الفنية وحفل التوقيع الرسمي المقرر عقده في 19 يونيو بسويسرا.
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