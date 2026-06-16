السعودية وإيران تؤكدان مواصلة جهود تحقيق الاستقرار في المنطقة

تلقى وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان، اتصالًا هاتفيًا، اليوم، من وزير خارجية إيران عباس عراقجي. وأعرب الأمير فيصل بن فرحان في مستهل الاتصال عن ترحيب المملكة بتوصل الجمهورية الإسلامية الإيرانية والولايات المتحدة الأمريكية لاتفاق بينهما لإنهاء العمليات العسكرية، وبدء مفاوضات تفصيلية بهدف التوصل إلى اتفاق دائم، وتطلع المملكة إلى تحقيق سلام يعزز أمن المنطقة والعالم.

واستعرض الطرفان مستجدات الأوضاع الإقليمية، وأهمية مواصلة الجهود المشتركة لتحقيق استقرار دائم ومستدام في المنطقة.

وتلقّى وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان، اتصالًا هاتفيًّا من نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية وشؤون المغتربين في المملكة الأردنية الهاشمية أيمن الصفدي. واستعرض الوزيران خلال الاتصال المستجدات في المنطقة، وبحثا عددًا من الموضوعات التي تهم البلدين.

وكان رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف قد وجه الشكر إلى القيادة في المملكة العربية السعودية على مساهمتها المهمة في الجهود التي أفضت إلى التوصل لاتفاق سلام بين الولايات المتحدة وإيران. وأضاف أن الوسطاء سيعقدون خلال الأسبوع الجاري سلسلة من الاجتماعات التمهيدية تمهيدًا للمحادثات الفنية وحفل التوقيع الرسمي المقرر عقده في 19 يونيو بسويسرا.