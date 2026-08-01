غوتيريش يحذّر من خريف ساخن مع اشتداد ظاهرة إلنينو

ابوظبي - سيف اليزيد - حذر أنطونيو غوتيريش الأمين العام للأمم المتحدة من صيف متأخر وخريف حارين مناخيا في نصف الكرة الشمالي، مع اشتداد ظاهرة "إلنينو" المناخية، في وقت تتوقع فيه المنظمة العالمية للأرصاد الجوية الآن حدوث هذه الظاهرة بقوة.

وقال غوتيريش في نيويورك، اليوم الجمعة، إن "ظاهرة إلنينو ليست على أعتابنا فحسب، بل إنها دخلت إلى المنزل وتزيد من حدة الحرارة. وما نراه الآن ليس سوى مقدمة، فإلنينو تزداد قوة، وتضيف مزيدا من الوقود إلى كوكب يشتعل بالفعل بسبب قباب حرارية حارقة، وحرائق غابات مدمرة، وبحار سجلت درجات حرارة قياسية".

وأفادت المنظمة العالمية للأرصاد الجوية بأن ظاهرة إلنينو، إلى جانب ارتفاع درجات حرارة المحيطات بالفعل وغيرها من الظواهر المناخية في المحيط الهندي، ستؤثر في أنماط الطقس العالمية خلال النصف الثاني من العام. وأضافت المنظمة بأنه من المتوقع أن تبلغ الاختلالات المناخية ذروتها في نوفمبر المقبل.

وأضاف غوتيريش "ما لم نتحرك لحماية الناس ومعالجة السبب الجذري للأزمة، فإن المخاطر ستصبح أكثر فتكا. لقد انتهى العرض التمهيدي. ولا يمكننا تحمل الانتظار حتى يبدأ الحدث الرئيسي".