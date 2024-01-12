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الامارات | موعد "الكلاسيكو الإسباني" في الرياض.. برشلونة يصطدم بالريال في السوبر

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أحمد طارق- دبي 0 تبليغ

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الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - ضرب برشلونة موعداً مع في نهائي كأس السوبر الإسباني، عقب فوزه على أوساسونا بنتيجة 2-0، في نصف النهائي على استاد الأول بارك في العاصمة الرياض.

واستهل برشلونة التسجيل في الدقيقة 59 بواسطة المهاجم البولندي روبرت ليفاندوفسكي.

قبل أن يضيف الدولي الإسباني لامين يامال في الدقيقة 90.

وسيلتقي برشلونة مع ريال مدريد في النهائي الذي سيقام يوم الأحد المقبل، حيث تأهل الأخير للمباراة النهائية بعد فوزه أمس الأربعاء على أتليتكو مدريد 5-3 بعد شوطين إضافيين.

وستقام المباراة النهائية للبطولة على استاد الأول بارك وهو الذي استضاف كذلك مباراتي الدور قبل النهائي.

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محمد العمدة

محمد العمدة

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

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