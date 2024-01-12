الامارات | موعد "الكلاسيكو الإسباني" في الرياض.. برشلونة يصطدم بالريال في السوبر

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - ضرب برشلونة موعداً مع ريال مدريد في نهائي كأس السوبر الإسباني، عقب فوزه على أوساسونا بنتيجة 2-0، في نصف النهائي على استاد الأول بارك في العاصمة السعودية الرياض.

واستهل برشلونة التسجيل في الدقيقة 59 بواسطة المهاجم البولندي روبرت ليفاندوفسكي.

قبل أن يضيف الدولي الإسباني لامين يامال في الدقيقة 90.

وسيلتقي برشلونة مع ريال مدريد في النهائي الذي سيقام يوم الأحد المقبل، حيث تأهل الأخير للمباراة النهائية بعد فوزه أمس الأربعاء على أتليتكو مدريد 5-3 بعد شوطين إضافيين.

وستقام المباراة النهائية للبطولة على استاد الأول بارك وهو الذي استضاف كذلك مباراتي الدور قبل النهائي.