نهائي السوبر الإسباني.. موعد مباراة برشلونة وريال مدريد في السعودية

الشارقة - اميمة ياسر -

ضرب برشلونة موعدًا ناريًا مع ريال مدريد، في نهائي كأس السوبر الإسباني، للعام الثاني على التوالي على الملاعب السعودية، وذلك بعد تأهله للمباراة النهائية على حساب أوساسونا، فى الوقت الذي تأهل فيه ريال مدريد على حساب جاره أتلتيكو مدريد.

وكان ريال مدريد قد حجز مقعده فى مباراة نهائي كأس السوبر الإسباني بعد فوزه المثير على أتلتيكو مدريد بخمسة أهداف مقابل ثلاثة، بينما وصل برشلونة للنهائي بعد تخطي أوساسونا بهدفين دون رد.

ومن المقرر أن تقام مباراة نهائي كأس السوبر الإسباني بين برشلونة وريال مدريد يوم الأحد المقبل، الموافق 14 يناير 2024.

وتنطلق مباراة برشلونة وريال مدريد في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة.

وتنقل مباراة نهائي كأس السوبر الإسباني بين ريال مدريد ضد برشلونة عبر قناة "إس إس سي 1".