حكم مباراة ريال مدريد وبرشلونة في نهائي السوبر الإسباني

أعلن الاتحاد الإسباني لكرة القدم عن حكم مواجهة ريال مدريد أمام برشلونة في نهائي كأس السوبر 2024.

ومن المقرر أن يواجهه برشلونة غريمه التقليدي نادي ريال مدريد الأحد القادم الموافق 14 يناير الحالي في نهائي السوبر الإسباني، الذي تستضيفه المملكة العربية السعودية.

وستنطلق مواجهة الريال أمام برشلونة في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة والحادية عشر بتوقيت المملكة العربية السعودية.

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وسيدير لقاء الريال أمام البرسا الحكم خوان مارتينيز مونويرا، ويساعده دييجو باربيرو، وميجيل مارتينيز مونويرا، وماريو لوبيز كحم رابع.

ويتولى تقنية الفيديو الحكم سيزار سوتو جرادو، ويساعده إيكر دي فرانسيسكو، وفرانسيسكو فرنانديز.

وكان مونويرا قد سبق وأدار ثلاث لقاءات كلاسيكو بين الفريقين، وحقق ريال مدريد الفوز مرتين وفاز برشلونة مرة.

وكان ريال مدريد قد صعد على حساب جاره أتلتيكو بعد الفوز عليه بخمسة أهداف مقابل ثلاثة بينما تأهل نادي برشلونة عقب فوزه على نظيره أوساسونا بهدفين نظيفين.