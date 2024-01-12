برشلونة يعلن غياب نجمه عن مواجهة ريال مدريد في نهائي السوبر الإسباني

كشف نادي برشلونة اليوم الجمعة عن تشخيص إصابة البرازيلي رافينها قبل المواجهة المرتقبة أمام ريال مدريد في إطار منافسات بطولة كأس السوبر الإسباني.

وتعرض اللاعب البرازيلي رافينها لإصابة قوية أثناء مشاركته مع برشلونة في لقاء أوساسونا ضمن منافسات دور نصف نهائي كأس السوبر.

ووفقًا لما أكده بيان البرسا فإن رافينها خضع لفحوصات طبية أثبتت إصابته في العضلة ذات الرأسين الفخذية بالفخذ الأيسر ولم يكشف عن المدة التي يغيب عنها اللاعب.

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ويغيب النجم البرازيلي عن مواجهة برشلونة المقبلة أمام ريال مدريد بنهائي كأس السوبر الإسباني والمقرر لها يوم الأحد القادم في العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة والحادية عشر بتوقيت السعودية.

ولعب البرازيلي بقميص البرسا 20 مباراة هذا الموسم وسيبحث المدير الفني للبلوجرانا تشافي هيرنانديز عن بدائل له، بين لامين يامال، وفيران توريس.