نجم ريال مدريد يثير قلق أنشيلوتي قبل نهائي السوبر الإسباني

آثار نجم ريال مدريد قلقل المدير الفني الإيطالي كارلو أنشيلوتي قبل المواجهة المرتقبة أمام برشلونة في نهائي السوبر الإسباني.

ينتظر ريال مدريد مواجهة نارية أمام غريمة التقليدي برشلونة في نهائي كأس السوبر الإسباني.

أكدت تقارير صحفية غياب داني كارفخال ظهير نادي ريال مدريد عن مران الملكي اليوم قبل مواجهة برشلونة.

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وأوضحت التقارير أن غياب كارفخال جاء كإجراء إحترازي فقط بسبب آلام في عضلة الساق الخلفية، وسيشارك بشكل طبيعي في تدريبات غدًا.

ومن المقرر أن يلتقي ريال مدريد مع برشلونة يوم الأحد المقبل الموافق 14 يناير الجاري على ملعب الأول بارك.

وتنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة والعاشرة بتوقيت المملكة اله=عربية السعودية.

كان ريال مدريد قد تأهل إلى النهائي بعد الفوز على أتلتيكو بنتيجة 3-5 بعد مباراة ماراثونية جمعت بين الفريقين.

بينما وصل برشلونة إلى النهائي بعد الفوز على أوساسونا بهدفين دون رد.