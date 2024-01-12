فانتازي... "من هو أفضل كابتن للجولة 21 من الدوري الإنجليزي" الخبراء يجيبون

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد القرش:

يتناقش خبراء الدوري الإنجليزي من أجل مساعدة مدربي فانتازي على اختيار أفضل "كابتن" للجولة 21 من البريميرليج، قبل الموعد النهائي لانتقالات اليوم الجمعة في تمام الساعة 8.15 مساء.

قال جياني بوتيس : "يتمتع بوكايو ساكا بجميع المزايا التي تجعله كابتنا للجولة 21 عندما يلاقي كريستال بالاس، وبينما أفكر فيه، فأنا مهتم بمستوى فيل فودين الرائع الذي يقدمه، وكان نيوكاسل ضعيفا دفاعيا في الفترة الأخيرة، لكن في ملعب سانت جيمس بارك، يعد الأمر صعبا".

وأضافت خبيرة الفانتازي سام بونفيلد: "لا يوجد لاعب مميز ليكون كابتن للفريق هذا الأسبوع، من المحتمل أن يحصل ساكا وكول بالمر بشعبية كبيرة ولكن هناك خيارات أخرى مثل جوليان ألفاريز إذا لم يعد إيرلينج هالاند، وتألق فودين في كل من مبارياته الثلاث الأخيرة في الدوري الإنجليزي الممتاز، بينما يعد أولي واتكينز خيارا جيدا أيضا".

وواصلت: "أنا أميل نحو تعيين باسكال جروس الذي سجل هدف واحد وقدم خمس تمريرات حاسمة في آخر ثماني مباريات بالدوري، كما أن فرصة ال52 التي صنعها هي ثاني أكبر عدد من الفرص بين جميع اللاعبين".

ومن جانبه قال أوتكارش دالميا: "شارة الكابتن بين بالمر وساكا هذا الأسبوع، حيث لعب فولهام مباراة في منتصف الأسبوع ضد ليفربول في كأس الاتحاد قبل مواجهة تشيلسي هذا الأسبوع، بينما سيلعب كريستال بالاس مع إيفرتون في مباراة إعادة كأس الاتحاد الإنجليزي قبل أن يزور أرسنال، وبالتالي من الممكن أن اختار ساكا".

وأردف خبير الفانتازي لي بونفيلد: "سافر فولهام إلى آنفيلد في منتصف الأسبوع، فمن الممكن أن يتراجع مستواهم كثيرا أمام تشيلسي، وأثبت بالمر أنه قادر على تحقيق الكثير من النقاط التي نبحث عنها في" الكابتن "من خلال أدائه ضد لوتون تاون، لذلك سأعطيه الشارة".

واختتم خبير الفانتازي براس: "اختيار الكابتن بالنسبة لي بين بالمر وساكا هذا الأسبوع، كلاهما لديه الكثير من المزايا ليكونا كذلك، ولكنني أميل نحو ساكا".