٢٦ ثانية فقط في كليب K-pop … وشيلوه ابنة انجلينا جولي تتحوّل إلى حديث العالم

دبي - فريق التحرير: فاجأت شيلوه جولي، ابنة النجمة أنجلينا جولي والنجم براد بيت، الجمهور بظهور خاطف في إعلان ترويجي قصير للكليب الجديد لنجمة الـK-pop دايونغ بعنوان “What’s a Girl to Do”، لتتحول خلال ساعات إلى حديث مواقع التواصل بسبب الشبه الكبير بينها وبين والدتها.

وظهرت شيلوه، البالغة من العمر ١٩ عاماً، كراقصة خلفية ضمن مقطع مدته ٢٦ ثانية نشرته شركة Starship Entertainment ، حيث ارتدت أقراطاً كبيرة وخاتماً ذهبياً على الشفاه، ما جعل ملامحها تبدو قريبة جداً من ملامح أنجلينا جولي، خصوصاً العينين والشفاه.

وتفاعل المتابعون بشكل واسع مع المقطع، حيث كتب أحدهم: “إنها العينان والشفاه… طاقة أنجلينا جولي بالكامل!”، فيما أكد كثيرون أن ظهورها كان كفيلاً بإثارة ضجة كبيرة رغم قصره.

وفي خطوة تعكس رغبتها في الاستقلال، كانت شيلوه قد قامت عام ٢٠٢٤ بحذف لقب “بيت” رسمياً من اسمها، لتصبح تُعرف قانونياً باسم شيلوه نوفيل جولي.

أما عن اسمها الفني، فقد سبق أن استخدمت لقب “Shi” عندما قامت بتصميم رقصة استعراضية ضمن عرض في فعالية خاصة بعلامة Isabela Marant في يونيو الماضي، ما يشير إلى اهتمامها المتزايد بعالم الرقص والاستعراض.

يُذكر أن أنجلينا جولي كانت قد تحدثت سابقاً عن اهتمامات أطفالها الفنية، مؤكدة أنهم يسلكون طرقاً مختلفة في الفنون، وقالت خلال مهرجان سانتا باربرا السينمائي ٢٠٢٥: “بعضهم يرقص، بعضهم يرسم، وبعضهم يحب المسرح… لكن لا أحد منهم متحمس فعلاً للظهور على الشاشة.”

وأضافت النجمة الحائزة على الأوسكار أنها تحاول منح أولادها المساحة الكافية لاكتشاف أنفسهم واختيار ما يناسبهم بعيداً عن الضغط والشهرة، مؤكدة أن الأهم بالنسبة لها هو أن يعيشوا حياة حقيقية تعبّر عن شخصياتهم.