“يوميات أضنة”… مفاجأة NTC Medya لموسم الصيف تنطلق بقوة

دبي - فريق التحرير: أعلنت شركة الإنتاج التركية الرائدة NTC Medya، المنتجة لأعمال حققت نجاحًا كبيرًا مثل “المتوحش” و”ياقة مغبرة”، عن بدء التحضيرات لمشروعها الدرامي الجديد لموسم الصيف المقبل بعنوان “يوميات أضنة”.

ويأتي المسلسل ضمن إطار شبابي صيفي، ومن المتوقع أن يحمل بصمة مميزة على مستوى السرد الدرامي، حيث يتولى كتابة السيناريو كل من يكتا تورون (من أعماله مسلسل “المتوحش”) وهلال يلدز (من أعمالها “الكنّة” و”ليمان” و”المتوحش”). وقد أكدت تقارير متداولة أن الشركة دخلت بالفعل مرحلة التفاوض مع عدد من الممثلين للانضمام إلى طاقم العمل، وسط توقعات بمشاركة أسماء شبابية لامعة تماشيًا مع طبيعة المسلسل الموجهة لفئة الشباب.

ومن المنتظر أن يتولى إخراج العمل موجة أوغورلار، فيما سيتولى إدارة التصوير سامي سايدان الذي سبق أن شارك في العديد من المسلسلات الناجحة. وتشير المعلومات إلى أن تصوير المسلسل سيتم في إسطنبول، رغم أن أحداثه تتمحور حول مدينة أضنة بطابعها الخاص وأجوائها المميزة.

ويركز المسلسل على قصة تجمع بين الحماس والرومانسية وقضايا الشباب، وهو الأسلوب الذي اعتادت عليه شركة NTC Medya في أعمالها الصيفية السابقة التي غالبًا ما تتصدر “الترند” وتحقق نسب مشاهدة مرتفعة.

الجدير بالذكر أنه سيتم الكشف عن قائمة الأبطال النهائية وموعد العرض الرسمي فور الانتهاء من مرحلة التعاقدات.