"إما أن تبقى أو يتم بيعك".. بالمر يكشف سبب رحيله عن مانشستر سيتي



محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد القرش:

تحدث الجناح الإنجليزي كول بالمر لاعب تشيلسي، عن سبب رحيله بشكل نهائي عن مانشستر سيتي، مؤكدا أن بيب جوارديولا السبب الرئيس في بيعه إلى البلوز.

وقال بالمر في تصريحات نقلتها صحيفة "ديلي ميل" البريطانية: "في البداية لم أرغب في المغادرة، قلت إنني سأذهب على سبيل الإعارة وأشارك لمدة عام، كنت أريد الحصول على بعض الدقائق بعيدا عن الفريق الذي لا يمكنني فيه الحصول عليها، ولكن بعد ذلك قال بيب: "إما إن تبقى أو يتم بيعك"، وبالتالي تم بيعي".

وأضاف: "لقد كنت في حيرة من أمري بسبب عدم السماح لي بالذهاب على سبيل الإعارة، لكن بعد ذلك قلت إنني أريد الذهاب إلى تشيلسي وأنا سعيد لأن الأمر سار هكذا".

وتألق بالمر منذ انتقاله إلى تشيلسي، حيث شارك مع البلوز في 21 مباراة بجميع المسابقات، ساهم بـ15 هدفا (سجل 8 أهداف، قدم 7 تمريرات حاسمة).

الجدير بالذكر أن اللاعب الإنجليزي انضم إلى البلوز في شهر سبتمبر الماضي قادما من مانشستر سيتي، في صفقة بلغت قيمتها 47 مليون يورو.

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