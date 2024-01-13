قبل مواجهة ميلان وروما.. بيولي يتحدث عن سجله الخالي من الهزائم أمام مورينيو

تحدث ستيفانو بيولي المدير الفني لفريق ميلان، عن مواجهة الروسونيري أمام روما في سان سيرو وسجله الخالي من الهزائم ضد جوزيه مورينيو.

وتحدث الفني الإيطالي إلى وسائل الإعلام قبل مباراة لا بد من الفوز فيها لكلا الفريقين.

وقال بيولي عن منافسه في مباراة الغد: مورينيو مدرب كبير. “إنه ذكي وذكي وفطن، قبل مباريات معينة يقوم دائمًا برفع مستوى خصومه من أجل تخفيف الضغط عن فريقه”.

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وأضاف”نريد تحسين سجلنا، نريد أن نقدم أداء أفضل مما فعلناه في النصف الأول من الموسم. تحسينه سيضمن لك المركز الثالث، إذا كنت تريد أن تطمح إلى شيء أكثر عليك أن تتحسن على أرض الملعب”.

وعن سجله الخالي من الهزائم أمام مورينيو، قال بيولي: “إنها ليست اشتباكات بين المدربين أبدًا، بل بين فرق تحاول وضع صفاتها على أرض الملعب”.

واختتم: “اللعب ضد روما ليس سهلاً على الإطلاق، إنهم فريق بدني ومنظم للغاية، ويشكلون خطورة كبيرة في الركلات الثابتة. سيتعين علينا تقديم أداء عالي المستوى لتحقيق الفوز”.