كأس أسيا.. موعد مباراة فلسطين وإيران والقنوات الناقلة

ياسر رشاد - القاهرة - يستعد منتخب فلسطين لبدء مشواره في بطولة كأس أمم آسيا 2023، اليوم الأحد، بمواجهة إيران على ملعب استاد المدينة التعليمية بقطر ضمن مواجهات الجولة الأولى من عمر مباريات المجموعة الثالثة لبطولة كأس الأمم الآسيوية.

وتستضيف قطر منافسات بطولة كأس آسيا 2023، من الفترة 12 يناير وحتي 10 من شهر فبراير المقبل.

ويتواجد منتخبا فلسطين وإيران في المجموعة الثالثة لـ كأس آسيا 2023، بجانب الإمارات وهونج كونج.

موعد مباراة فلسطين وإيران

تنطلق مباراة فلسطين وإيران اليوم الأحد 14 يناير 2024، في تمام الساعة 7:30 مساءً بتوقيت القاهرة، 8:30 بتوقيت السعودية.

القنوات الناقلة لـ مباراة فلسطين وإيران

تنقل مباراة فلسطين وإيران على قنوات "beIN ASIAN CUP 1 وAlkass EXTRA One HD وSSC1 HD" ويعلق عصام الشوالي على أحداث المباراة عبر قناة بي إن سبورتس بينما قناتي ssc السعودية والكأس القطرية لم يعلنا عن المعلقين للمباراة.. وسيتم التحديث عقب الإعلان مباشرة.