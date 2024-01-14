بذكريات 2006.. وزير الرياضة السابق يوجه رسالة لمنتخب مصر قبل مواجهة موزمبيق

محمد اسماعيل - القاهرة - وجه المهندس خالد عبدالعزيز وزير الشباب والرياضة السابق، رسالة للمنتخب الوطني، قبل مواجهة موزمبيق في بطولة كأس الأمم الأفريقية، التي ستقام في كوت ديفوار حاليا.

ونشر خالد عبدالعزيز عبر صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي، صور لبطولة كأس الأمم 2006 التي فازت بها مصر وكتب: "كأس أمم إفريقيا رقم 25 مصر 2006 ذكريات البطولة الرائعة وفوز مصر بكأسها".

أكمل: "كل التمنيات بالتوفيق لمنتخبنا في بطولة كوت ديفوار التي تبدأ اليوم".

ويلتقي المنتخب الوطني مع نظيره موزمبيق غدا الأحد في السابعة مساء، بتوقيت مصر، في الجولة الأولى من دور المجموعات لبطولة كأس الأمم الأفريقية.