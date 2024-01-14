الامارات | الصربي نيميك يتوج بذهبية بطولة الشارقة الدولية لـ"الفوت غولف"

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - توج الصربي "جوزيف نيميك" برصيد 15 ضربة تحت المعدل بلقب النسخة الثانية من "بطولة الشارقة الدولية للفوت غولف" التي أقيمت أمس، في ختام فعاليات "أسبوع نجوم الكرة في الشارقة" المقام منذ الأربعاء الماضي، ونظمتها هيئة الإنماء التجاري والسياحي في الشارقة، بمشاركة 200 لاعب، بينهم 23 من أساطير كرة القدم الدوليين.

وسجلت النسخة الثانية، في فئاتها الأربعة، مشاركة 130 لاعباً، خاضوا التحدي على ملاعب نادي الشارقة للغولف والرماية، للفوز بجوائز مالية بلغت 30 ألف دولار. واستطاع "نيميك" على مدار جولتي المنافسات، التربع على صدارة الترتيب العام، وحصد المركز الأول، بفارق الضربة عن الإسباني "كارلوس كالفو"، وذهب المركز الثالث لصالح الصربي "ماتي سفيتك" برصيد 11 ضربة تحت المعدل.

وواصل لاعبو صربيا تألقهم في النسخة الثانية، بعد أن انتزعت الصربية لوسيا كارميكوفا صدارة فئة السيدات بإجمالي الضربتين فوق المعدل، بفارق كبير عن أقرب منافساتها اليابانية إري ياماشيتا التي حلت بالمركز الثاني برصيد تسع ضربات فوق المعدل، وحلت الإنجليزية ساره وايت بالمركز الثالث بإجمالي 12 ضربة فوق المعدل. واستطاع الإيطالي ألبيرتو ألفاري، من حسم منافسات الرجال، بإجمالي ضربتين فوق المعدل، فيما ذهب لقب فئة "الماسترز" لمن هم فوق 55 عاماً، لصالح الدنماركي ستين أميستادا بإجمالي ثمانية ضربات تحت المعدل.

وتوجه خالد جاسم المدفع، رئيس هيئة الإنماء التجاري والسياحي بالشارقة، بصحبة الشيخ سالم بن محمد القاسمي، مدير هيئة الإنماء التجاري والسياحي بالشارقة، وعيسى هلال الحزامي، رئيس مجلس إدارة الشارقة الرياضي، أبطال النسخة الثانية.