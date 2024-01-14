الامارات | بينتو بعد الفوز على هونغ كونغ: علينا تحسين قدراتنا في السيطرة على الكرة

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعرب مدرب المنتخب الوطني لكرة القدم، البرتغالي باولو بينتو، عن سعادته بالفوز الثمين الذي حققه «الأبيض» على حساب هونغ كونغ بنتيجة 3-1 في افتتاحية مشواره في كأس آسيا المقامة حالياً في العاصمة القطرية الدوحة.

وقال بينتو في تصريحات صحافية عقب نهاية المواجهة إنهم واجهوا منافساً صعبا، وأن الفوز كان مهماً للغاية بالنسبة لـ«الإبيض»، لكنه في الوقت نفسه أشار إلى وضرورة التحسن في طريقة السيطرة على مجريات الكرة.

وتابع: «لقد ظهرت لنا بعض المشاكل في السيطرة على الكرة في بعضاً من أوقات المباراة، ولكن بشكل عام أعتقد أننا قدما عمل جيد في الكثير من أوقات المباراة».

وأكد المدرب البرتغالي أن الهدف الثاني الذي سجله زايد سلطان في الدقيقة 52 جاء في توقيت مهم، وقال: «لقد استطعنا التقدم بعد دقيقتين من وصولهم لمرمانا، عملياً الفوز كان رائعاً، لقد لدينا فرصة تسجيل هدف رابع، كما كان لدينا ركلة جزاء ثالثة إلا أن حكم تقنية الفيديو لك يعير لها الانتباه».