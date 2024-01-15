الامارات | "سوبر فينيسيوس" يقود ريال مدريد لإذلال برشلونة في الرياض (فيديو)

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شكرا لقرائتكم خبر عن "سوبر فينيسيوس" يقود ريال مدريد لإذلال برشلونة في الرياض (فيديو) والان نبدء بالتفاصيل
الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - توج ريال مدريد بلقب السوبر الإسباني، الأحد، بعد فوزه الكبير على غريمه برشلونة 4-1، على ملعب الأول بارك في السعودية، ضمن منافسات نهائي البطولة.
سجل أهداف "الملكي" فينيسيوس جونيور "هاتريك" في الدقائق 7 و10 و39، ورودريغو في الدقيقة 64.
وأحرز هدف برشلونة الوحيد من تسديدة صاروخية روبرت ليفاندوفسكي في الدقيقة 33.
بهذا الانتصار توج الملكي بلقب السوبر للمرة 13 في تاريخه، ليصبح على بعد لقب وحيد من برشلونة الأكثر تتويجا بالبطولة.
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