ميسي يحصد جائزة فيفا لأفضل لاعب بعام 2023

الرياص - اسماء السيد - لندن: فاز ليونيل ميسي قائد منتخب الأرجنتين بجائزة الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" لأفضل لاعب في العالم بعام 2023 خلال الحفل الذي نظمه الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، وأقيم مساء اليوم الإثنين في العاصمة البريطانية لندن.

وفاز ميسي بالجائزة متفوقاً على النرويجي إرلين هالاند مهاجم مانشستر سيتي الإنجليزي، وكيليان مبابي قائد منتخب فرنسا والهداف التاريخي لباريس سان جيرمان.

ولم يتواجد ليو (36 عاما) لاعب إنتر ميامي الأميركي في الحفل ليتسلم الجائزة بالنيابة عنه النجم الفرنسي تييري هنري مقدم الحفل.

وأوضح فيفا أن الجائزة تُمنح لأبرز اللاعبين أداءً على مستوى الرجال في الفترة من 19 كانون الأول (ديسمبر) 2022 وحتى 20 آب (أغسطس) 2023.

وحقق هالاند مع مانشستر سيتي الثلاثية التاريخية، بعد الفوز بألقاب دوري أبطال أوروبا، الدوري الإنكليزي الممتاز وكأس الاتحاد الإنكليزي، فيما قاد ليونيل ميسي الأرجنتين للفوز بكأس العالم 2022 في قطر. أما كيليان مبابي فتألق في المونديال وقاد منتخب فرنسا إلى المباراة النهائية، كما اشترك الأخيران في قيادة باريس سان جيرمان إلى لقب الدوري الفرنسي.