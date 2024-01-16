الكشف عن قائمة الفائزين بجائزة «ذا بيست» للأفضل في العالم 2023

الشارقة - اميمة ياسر -

توج الأرجنتيني ليونيل ميسي، لاعب برشلونة وباريس سان جيرمان السابق وإنتر ميامي الأمريكي الحالي، بجائزة أفضل لاعب في العالم، ضمن حفل جوائز الأفضل "ذا بيست 2023"، والذي أقيم بالعاصمة الإنجليزية لندن مساء الإثنين.

وتعد هذه هي المرة الثالثة التي يتوج بها ليونيل ميسي بالجائزة منذ أن ظهرت في عام 2016.

وفاز ميسي بجائزة أفضل لاعب في العالم "ذا بيست"، في أعوام 2019، 2022 و2023.

وجوائز "ذا بيست" أو "الأفضل" هي مجموعة من الجوائز التي يقدمها فيفا سنويا إلى العناصر الأنجح على عدة مستويات، وظهرت للنور في عام 2016.

وفيما يلي نتائج جوائز حفل "ذا بيست 2023":

أفضل مدرب: بيب جوارديولا.

تشكيل العام للرجال: تيبو كورتوا، جون ستونز، روبن دياز، كايل ووكر، بيرناردو سيلفا، كيفين دي بروين، جود بيلينجهام، ليونيل ميسي، إيرلينج هالاند، كيليان مبابي، فينيسيوس جونيور.

أفضل مدرب/مدربة: سارينا ويجمان.

تشكيل العام للسيدات: ماري إيربس، لوسي برونز، أولجا كارمونا، أليكس جرينوود، أيتانا بونماتي، إيلا تون، كيرا والش، لورين جيمس، سام كير، أليكس مورجان، أليسيا روسو.

أفضل حارسة مرمى: ماري إيربس.

أفضل حارس مرمى: إيدرسون.

جائزة اللعب النظيف: منتخب البرازيل.

جائزة بوشكاش: جيلهيرم مادروجا.

أفضل لاعب: ليونيل ميسي.

أفضل لاعبة: أيتانا بونماتي.