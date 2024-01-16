الامارات | المهلة انتهت.. مستقبل مبابي مع ريال مدريد في خطر

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أكدت وسائل إعلام إسبانية أن النجم كيليان مبابي تجاهل المهلة التي حددها ريال مدريد لتحديد موقفه من الانضمام إلى الفريق في الصيف المقبل.

وقالت صحيفة ماركا إن لاعب باريس سان جيرمان لم يعر اهتماماً لشرط النادي الإسباني بأن يعلن موقفه النهائي قبل 15 يناير الماضي، أو سيلغي "الملكي" فكرة التعاقد معه.

وأوضحت: "فضل مبابي منح نفسه المزيد من الوقت لحسم مستقبله، ولم يلتزم بالشرط الذي وضعه مسؤولو النادي الإسباني.

وينتهي عقد مبابي مع ناديه الفرنسي في الصيف المقبل، لكن من حقه التفاوض والتوقيع مع أي نادٍ، بدءًا من شهر يناير الجاري.

وأصبح مستقبل مبابي مع "الميرنغي" في خطر، بعدما سبق أن منح ريال مدريد مهلة لقائده السابق سيرجيو راموس، من أجل الرد على عرض التجديد، وعندما وافق اللاعب على التوقيع بعد هذا الموعد، رفض النادي الملكي استكمال المحادثات.