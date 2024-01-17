الامارات | البليهي يوجه رسالة إلى جمهور "الأخضر": لسنا مسؤولين عما يحدث خارج الملعب

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - وجه مدافع المنتخب السعودي علي البليهي، رسالة لجماهير منتخب بلاده، مطالبا إياهم بدعم الفريق بقوة وذلك بعد الفوز على عمان 2 /1، ضمن منافسات الجولة الأولى بالمجموعة السادسة بكأس أمم آسيا لكرة القدم المقامة حاليا في قطر.

وطالب البليهي الجماهير السعودية، في تصريحات عقب نهاية المباراة، بالوقوف خلف الفريق وعدم الالتفات إلى ما يقال عن المنتخب السعودي خارج الملعب.

وأضاف البليهي: "أتمنى من الجماهير والإعلام والجميع أن يقفوا معنا ويثقوا بنا وبالمدرب ولا يلتفتوا لأي حديث خارج الملعب"

وشدد البليهي على أن الروح و الإصرار والرغبة لدى اللاعبين كانت مفتاح الفوز اليوم، لافتًا إلى أن اللاعبين ليسوا مسؤولين عما يحدث خارج الملعب وأن تركيزهم فقط في الملعب.

وكان البليهي قد سجل هدفا في الدقيقة السادسة من الوقت المحتسب بدلا من الضائع للشوط الثاني في شباك عمان، ليخطف ثلاث نقاط ثمينة للفريق في أولى مبارياته بأمم آسيا.

من جانبه، قال سالم الدوسري، مهاجم المنتخب السعودي، إن الفوز على عمان في الدقائق الأخيرة، أثبت قوة منتخب بلاده وقدرته على الفوز في أصعب الظروف.

وقال الدوسري في تصريحات عقب نهاية اللقاء إن لاعبي المنتخب السعودي لم يأتوا إلى قطر من أجل المشاركة ولكن من أجل تحقيق الحلم بالتتويج باللقب الرابع.

وأضاف الدوسري: "أثبتنا اليوم أننا منتخب كبير، حيث أن المنتخبات الكبيرة تملك القدرة على العودة في أصعب الظروف وهو ما تحقق اليوم".