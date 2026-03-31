- 1/2
- 2/2
لقطات من روح اليابان: الثقافة اليابانية في صورة
سياحة وسفرثقافة 31/03/2026
تُعدّ المخلوقات البحرية ذات رؤوس النمور، المعروفة باسم شاتشيهوكو، من الكائنات الأسطورية في التراث الياباني. وكانت تُزيّن أسطح القلاع كرمز وقائي، إذ اعتُقد أنها تملك القدرة على الحماية من الحرائق، ما جعلها عنصرًا شائعًا في العمارة التقليدية، يجمع بين الزخرفة والدلالة الرمزية.
تميمة ضد النار
شاتشيهوكو هو مخلوق بحري أسطوري برأس نمر وجسم سمكة، ويُشاهد عادةً وهو يزيّن أسطح القلاع اليابانية، حيث يُصوَّر غالبًا ذكر على أحد طرفي القمة الرئيسية وأنثى على الطرف الآخر. وكان يُعتقد أن شاتشيهوكو يعمل كتميمة لحماية القلاع من الحرائق المدمرة. وانعكاسًا لتركيبته الخيالية، يجمع رمزه (鯱) بين كلمتي السمكة (魚) والنمر (虎)، ويُعرف أيضًا باسم ”شاتشي“.
ويحظى شاتشيهوكو في قلعة ناغويا بشهرة خاصة؛ فعندما بُني البرج الرئيسي في أوائل القرن السابع عشر، زُيّن بشاتشيهوكو مصنوع من الذهب تعبيرًا عن قوة عشيرة توكوغاوا الحاكمة. وقد دُمّرت قلعة ناغويا خلال الغارات الجوية في الحرب العالمية الثانية، لكن أُعيد بناء البرج الرئيسي عام 1959، مع شاتشيهوكو، ولا تزال القلعة تجذب أعدادًا كبيرة من الزوار حتى اليوم.
(© مكتب مؤتمرات وزوار ناغويا)
(النص الأصلي باللغة الإنكليزية. صورة العنوان الرئيسي: شاتشيهوكو على سطح قلعة ناغويا. © قلعة ناغويا)
الثقافة الشعبية الثقافة الفرعية الثقافة التقليدية
كانت هذه تفاصيل خبر اليابان | شاتشيهوكو… الوحش البحري الأسطوري الذي يحمي قلاع اليابان من النار لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على نيبون وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.