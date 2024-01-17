الامارات | مصر وغانا يخوضان مباراة مصيرية تحت شعار "لا بديل عن الفوز"

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - يرفع منتخبا مصر وغانا شعار لا بديل عن الفوز عندما يلتقيان غدا الخميس في الجولة الثانية من منافسات المجموعة الثانية ببطولة أمم أفريقيا لكرة القدم.

وفشل المنتخبان في تحقيق الفوز في مباراتهما الأولى بالمجموعة، حيث تعادل المنتخب المصري مع نظيره موزمبيق 2/2، فيما خسر المنتخب الغاني أمام نظيره كاب فيردي (الرأس الأخضر) 1 / 2 ليصبحا مطالبين بتحقيق الفوز في هذه المباراة من أجل الحفاظ على فرصهما في التأهل.

وقبل بداية البطولة كان الجميع يرشح مصر وغانا للتأهل عن هذه المجموعة بسهولة وكان من المفترض أن يكون الصراع بينهما على صدارة المجموعة ولكن جاءت نتائج مباريات الجولة الأولى لتثير الشكوك في قدرة المنتخبين على عبور هذه المجموعة.

ورغم أن الجميع كان يتوقع فوزا مريحا للمنتخب المصري في مباراته أمام موزمبيق نظرا لفارق الإمكانات والتاريخ، تمكن منتخب موزمبيق من إحراج المنتخب المصري الذي أنهى الشوط الأول متقدما بهدف نظيف.

وتمكن لاعبو موزمبيق من تعديل النتيجة وتسجيل هدف التقدم في ثلاثة دقائق فقط، ليحرج المنتخب المصري الذي تعادل بشق الأنفس في الوقت بدل الضائع من ركلة جزاء سددها محمد صلاح، نجم ليفربول الإنجليزي.

كانت الأمور مختلفة بالنسبة للمنتخب الغاني الذي أنهى الشوط الأول أمام كاب فيردي متأخرا بهدف، ولكنه استطاع أن يعود في النتيجة في الشوط الثاني، قبل أن يتمكن جاري رودريجيز من تسجيل هدف الفوز لمنتخب كاب فيردي في الوقت بدل الضائع للمباراة.

ودائما ما تشهد لقاءات المنتخبين تنافسا قويا، حيث التقيا في 22 مباراة منها 14 مباراة ودية، حقق الفراعنة الفوز في 10 مواجهات، والتعادل في 6 لقاءات وتلقى الهزيمة في مثلهما.

وعلى صعيد المواجهات الرسمية التقى المنتخبان في 8 مناسبات، فاز منتخب مصر في 4 مواجهات، وتعادل مرتين وتلقى الخسارة في مناسبتين.

والتقى المنتخبان أربع مرات في بطولة كأس أمم أفريقيا، وتمكن المنتخب المصري من الفوز في مباراتين، فيما فاز المنتخب الغاني في مباراة وتعادلا في مثلها

ويتمسك المنتخب المصري بأمل التأهل للأدوار الاقصائية في البطولة، وأكد البرتغالي روي فيتوريا المدير الفني للفراعنة إن فريقه لم يفقد فرصة التأهل للدور الثاني.

وقال فيتوريا عقب التعادل مع موزمبيق 2 /2 :"سنغلق صفحة مباراة موزمبيق، ونبدأ التركيز علي مواجهة غانا، التي سنسعى بكل قوتنا للفوز بها لاستعادة فرصنا في التأهل للدور التالي".

ويدرس فيتوريا إجراء تعديلات في تشكيل الفريق خلال مواجهة غانا حيث ينتظر أن يدفع بأحمد فتوح الظهير الأيسر على حساب محمد حمدي، وعمر كمال عبد الواحد على حساب محمد هاني بالإضافة لإعادة صلاح إلى مركزه المفضل الجناح الأيسر.

في المقابل، يعلم المنتخب الغاني أن أي نتيجة سوى الفوز من شأنها أن تصعب من مهمة الفريق للتأهل للدور التالي، لذلك، حرص كريس هوتون، المدير الفني، على التأكيد على لاعبيه بضرورة التركيز في مواجهة الفراعنة ونسيان الخسارة أمام كاب فيردي من أجل تحقيق نتيجة في هذه المباراة.

واتفق معه النجم الغاني المخضرم أندري آيو الذي أكد :"لابد أن نكون جاهزين للمباراة القادمة أمام منتخب مصر الذي نعرف مدى قوته وجودته الفنية".

ووجه آيو رسالة لزملائه "يجب أن نؤدي بشجاعة وهدوء وتركيز وأن يتحمل كل لاعب المسؤولية وأعتقد أننا سنكون بالقوة الكافية لتحقيق نتيجة جيدة أمام المنتخب المصري".