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الامارات | ياسر القحطاني يهين مدرب السعودية على الهواء: مانشيني جبان ويملك عقدة نفسية (فيديو)

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أحمد طارق- دبي 0 تبليغ

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الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - هاجم مهاجم نادي الهلال ومنتخب السعودية السابق، ياسر القحطاني، المدرب الإيطالي روبرتو مانشيني، على الهواء مباشرة رغم فوز السعودية على عمان 2-1 في كأس أمم آسيا.

وشن القحطاني هجوماً قوياً على مدرب "الأخضر" على خلفية أزمة معسكر الفريق استعداداً للبطولة القارية.

وقال على شبكة قنوات "بي إن سبورت" إنه: "مانشيني أثبت بأنه مدرب غير محترم ولديه عقدة نفسية".

وأضاف: "شخص جبان لا يستحق تدريب السعودية.. القائد لا يتخلى عن لاعبيه؛ ولكن روبرتو فعل ذلك".

وكان مانشيني قد استبعد 6 لاعبين من قائمة منتخب السعودية في بطولة كأس أمم آسيا، التي تستضيفها الدوحة القطرية في الفترة من 12 يناير إلى 10 فبراير 2024، لأسباب انضباطية، بينما اللاعبون الذين تم استبعادهم مع قائمة المنتخب، كذبوا بأنفسهم أو من خلال وكلاء أعمالهم، مبررات المدير الفني الإيطالي، وسط تصعيد للأزمة، حيث قام اتحاد الكرة المحلي، بفتح تحقيق رسمي في هذه الأحداث.

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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