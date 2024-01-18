تشكيل أتليتكو مدريد المتوقع لمواجهة الريال.. جريزمان يقود الهجوم

ياسر رشاد - القاهرة - يستضيف فريق أتليتكو مدريد بقيادة مدربه دييجو سيميوني، ضيفًا ثقيلًا مساء اليوم الخميس، وذلك حين يلتقي مع فريق ريال مدريد، ضمن منافسات دور الـ16 لمسابقة كأس ملك إسبانيا 2024، بملعب "سفيتاس متروبوليتانو".

تشكيل أتلتيكو مدريد المتوقع أمام ريال مدريد

حراسة المرمى: يان أوبلاك.

خط الدفاع: لينو، هيرموسو، خيمينيز، سافيتش، مولينا.

خط الوسط: كوكي، دي بول، يورينتي.

خط الهجوم: جريزمان، موراتا.

موعد مباراة ريال مدريد وأتلتيكو مدريد اليوم

تنطلق المباراة في تمام العاشرة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة، الحادية عشر والنصف مساءً بتوقيت السعودية.

القناة الناقلة لمباراة ريال مدريد وأتليتكو مدريد

تذاع المباراة عبر قناة الرياضية السعودية SSC HD1.

معلق مباراة ريال مدريد وأتلتيكو مدريد

يعلق على المباراة، حاتم بطيشة، وفارس عوض.

قائمة ريال مدريد أمام أتلتيكو مدريد في كأس ملك إسبانيا

حراسة المرمى: كيبا، لونين، دييجو بينيرو.

خط الدفاع: كارفاخال، ناتشو، فران جارسيا، روديجير، فيرلاند ميندي، توبياس.

وسط الملعب: جود بيلينجهام، توني كروس، لوكا مودريتش، إدواردو كامافينجا، أوريلين تشواميني، فيدي فالفيردي، داني سيبايوس، أردا جولر، ماريو مارتين.

الهجوم: فينيسيوس جونيور، رودريجو جوس، خوسيلو، إبراهيم دياز.