"الدوري السعودي أفضل من الفرنسي".. كريستيانو رونالدو يتحدث عن مانشستر سيتي في حفل جلوب سوكر



محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد القرش:

تحدث كريستيانو رونالدو لاعب النصر السعودي قبل بداية حفل جلوب سوكر المقام في دبي بالإمارات، عن مانشستر سيتي ومدى تطور الدوري السعودي.

وقال رونالدو: "مانشستر سيتي قدم موسم عظيم جدا، تهنئات لللاعبين والنادي والمدرب على هذا الموسم العظيم".

وأضاف: "حققوا دوري أبطال أوروبا أخيرا، كانوا يستحقون هذه البطولة منذ سنتين ربما ولكن لا يهم لأن الإنجاز تحقق في النهاية، وأنا أستمتع بمشاهدة السيتي".

وواصل: "بعد سنة في السعودية الآن أستطيع أن أقول بـأن مستوى التنافسية في الدوري السعودي أعلى من الدوري الفرنسي".

واختتم: "في رأيي هناك في فرنسا لديهم فريقان أو 3 فرق بمستوى جيد، لكن في المملكة العربية السعودية الاندية أكثر قدرة على المنافسة".

وينطلق حفل توزيع جوائز جلوب سوكر عن عام 2023 في تمام الساعة السابعة بتوقيت مصر، بحضور كوكبة من نجوم العالم.

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