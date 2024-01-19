تغطية اليوم السابع: أخبار وإحصائيات والقنوات المجانية الناقلة كأس الأمم الإفريقية (صور وفيديوهات)

محمد اسماعيل - القاهرة - إعداد- وائل توفيق:

تحرير: محمد خيري- هند عواد- محمد القرش:

تتواصل مباريات بطولة كأس الأمم الإفريقية، حيث يقام اليوم، الخميس، حيث انتهت مباراة الرأس الأخضر وموزمبيق بفوز الأول بـ 3 أهداف دون رد، والسنغال والكاميرون في السابعة مساء، وتقام مباراة غينيا وغامبيا في العاشرة مساء، وحرصًا على موافاتكم بتغطية وافية للبطولة يوميًا، نستعرض لكم أبرز الإحصائيات والتقارير والأخبار والذكريات، من خلال هذه الروابط التي نحدثها على مدار اليوم..

هل يغادر محمد صلاح معسكر المنتخب بعد الإصابة؟

كشف مصدر داخل منتخب مصر، تفاصيل إصابة محمد صلاح في مواجهة غانا الماضية، وحقيقة مغادرته للمعسكر حال طول مدة غيابه عن المشاركة في المباريات.. لمزيد من التفاصيل اضغط هنا

"مفاجأة للجميع".. نجم الأهلي السابق يعلق على ما فعله فيتوريا بعد إصابة صلاح

علق محمد يوسف نجم الأهلي السابق، على تغييرات البرتغالي روي فيتوريا المدير الفني للمنتخب الوطني بعد إصابة محمد صلاح، في مواجهة غانا التي أقيمت أمس في بطولة كأس الأمم الأفريقية.. لمزيد من التفاصيل اضغط هنا

طالبه بهذا الأمر سريعا.. تفاصيل مكالمة كلوب مع صلاح بعد إصابته

كشف مصدر مطلع، تواصل الألماني يورجن كلوب المدير الفني لفريق ليفربول الإنجليزي، مع محمد صلاح لاعب المنتخب الوطني المصري، بعد تعرضه للإصابة في مواجهة غانا أمس.. لمزيد من التفاصيل اضغط هنا

محمد الشناوي يعادل رقم إكرامي الشحات في كأس الأمم الأفريقية

تعادل المنتخب المصري مع نظيره منتخب غانا، بنتيجة هدفين لكلا منهما، في اللقاء الذي جمع بينهما، ضمن منافسات الجولة الثانية بالمجموعة الثانية ببطولة أمم أفريقيا كوت ديفوار 2023... لمزيد من التفاصيل اضغط هنا

"لا عزاء للحاقدين".. رئيس اتحاد الكرة السابق يدافع عن صلاح بهذه الطريقة

دافع عمرو الجنايني رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم، عن محمد صلاح نجم المنتخب الوطني، بعد الانتقادات التي وجهت له أمس عقب خروجه من مباراة مصر وغانا، للإصابة.. لمزيد من التفاصيل اضغط هنا

"هو ليه خرج من نفسه؟".. إبراهيم سعيد يوجه رسالة نارية لمحمد صلاح: زعلان عليه

وجه إبراهيم سعيد نجم الأهلي السابق، رسالة قوية لمحمد صلاح قائد المنتخب الوطني بعد خروجه من مواجهة غانا التي أقيمت أمس في بطولة كأس الأمم الأفريقية.. لمزيد من التفاصيل اضغط هنا

ضربة قوية.. ميدو يعلن مدة غياب محمد صلاح عن منتخب مصر

كشف أحمد حسام ميدو نجم الزمالك السابق، مدة غياب محمد صلاح قائد المنتخب الوطني عن المباريات في الفترة المقبلة.. لمزيد من التفاصيل اضغط هنا

للمرة الأولى منذ نسخة 1984.. أرقام تحققت من تعادل مصر وغانا

شهدت مباراة منتخب مصر وغانا، مساء أمس، تحقيق بعض الأرقام التي حدثت لأول مرة مع منتخب الفراعنة.. لمزيد من التفاصيل اضغط هنا.

رقم جديد لمصطفى محمد في كأس الأمم الإفريقية

حقق مصطفى محمد نجم منتخب مصر ونانت الفرنسي، رقما جديدا في بطولة كأس الأمم الإفريقية 2023، بإحرازه هدف التعادل مساء أمس، ضد غانا.. لمزيد من التفاصيل اضغط هنا.

سيناريوهات تأهل منتخب مصر إلى دور الـ16 من كأس الأمم الإفريقية

تعادل منتخب مصر مع غانا 2-2، في المباراة التي جمعت بينهما مساء اليوم ضمن منافسات الجولة الثانية من دور مجموعات كأس الأمم الإفريقية 2023.. لمزيد من التفاصيل اضغط هنا.

أول تعليق من كلوب على إصابة محمد صلاح

علق يورجن كلوب المدير الفني لليفربول الإنجليزي على إصابة نجم الفريق ومنتخب مصر محمد صلاح، التي تعرض لها خلال لقاء غانا، مساء أمس.. لمزيد من التفاصيل اضغط هنا.

"تركيزي كان على فريقي".. محمد قدوس يتحدث عن صلاح

تحدث محمد قدوس لاعب منتخب غانا عن إصابة محمد صلاح لاعب المنتخب المصري، والتي تعرض لها خلال لقاء أمس.. لمزيد من التفاصيل اضغط هنا.

سر تغير الأداء في الشوط الثاني.. ماذا حدث في غرفة تغيير ملابس منتخب

تغير أداء منتخب مصر في الشوط الثاني من مباراة غانا، مساء أمس، إذ شهدت غرفة تغيير الملابس حالة غضب بين اللاعبين بسبب الأداء.. لمزيد من التفاصيل اضغط هنا.

"حق الشارع التونسي التعبير عن غضبه".. القادري يتحدث عن مواجهة مالي

تحدث جلال القادري المدير الفني لمنتخب تونس عن مواجهة مالي، في الجولة الثانية من كأس الأمم الإفريقية 2023.. لمزيد من التفاصيل اضغط هنا.

"25 في 25 نادي".. أين يلعب لاعبو منتخب الرأس الأخضر؟

يستعد منتخب مصر لمواجهة الرأس الأخضر "كاب فيردي"، في الجولة المقبلة من بطولة كأس الأمم الإفريقية 2023، عقب التعادل في أول جولتين، ويتصدر الأخير المجموعة الثانية.. لمزيد من التفاصيل اضغط هنا.

"لنتذكره".. الاتحاد الأفريقي يشيد بأداء إمام عاشور ضد غانا

أشاد الحساب الرسمي للاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" عبر موقع التغريدات "إكس"، بأداء إمام عاشور لاعب منتخب مصر ضد غانا.. لمزيد من التفاصيل اضغط هنا.